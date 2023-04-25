Банк и Университет развивают программы дополнительного образования по инфраструктурному финансированию

Программа ориентирована на представителей органов власти, институтов развития и бизнес-сообщества.

В 2022 году команда ВТБ и ВТБ Инфраструктурный Холдинг успешно реализовали три запуска программы. Уже более 200 представителей власти и бизнеса из 15 российских регионов приняли участие в обучении и стали членами сообщества выпускников программы. Получив от слушателей большое количество положительных отзывов и запросов на прохождение курса, ВТБ принял решение о выводе на рынок программы дополнительного профессионального образования в партнерстве с академическим партнером.

С декабря 2022 по апрель 2023 года на базе ДВФУ прошли и успешно завершили обучение 35 слушателей из Приморского и Хабаровского края, Якутии и Бурятии, включая представителей Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Обучающий курс, разработанный лучшими экспертами банка ВТБ и ВТБ Инфраструктурный Холдинг совместно с академическим партнером, позволил участникам овладеть экспертизой по всем стадиям жизненного цикла инвестиционных проектов с учетом особенностей государственно-частного партнерства в Дальневосточном федеральном округе. Среди преимуществ курса: практикоориентированный подход к формированию системных знаний о принципах проектного финансирования инфраструктуры, изучение принципов оценки проектов и принятия решения банком об их финансировании на основе анализа реализованных ВТБ кейсов.

- Банк уделяет особое внимание развитию стратегического партнерства с научно-образовательными организациями Дальнего Востока. Экспертиза ВТБ в сфере инфраструктурного финансирования в сочетании с академической базой университетов позволяют создавать уникальные образовательные программы для развития сильных компетентных команд в самых значимых для страны сферах и регионах. Многолетнее партнерство ВТБ и ДВФУ и успех реализации первого запуска программы создают прочный фундамент для запуска новых совместных программ, которые позволят максимальному количеству участников инвестиционных проектов в стране получить доступ к лучшим практикам и новым возможностям, - сказала заместитель президента – председателя правления банка ВТБ (ПАО) Ольга Дергунова.

- Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования совместно с индустриальными партнерами - один из приоритетов ДВФУ. Опыт запуска программы с банком, безусловно, один из самых успешных, и мы будем его тиражировать. До конца 2023 года планируется запустить новый набор программы по проектному финансированию, - отметил проректор по дополнительному образованию ДВФУ Михаил Кривопал.

Справка:

ДВФУ — один из крупнейших вузов на Дальнем Востоке России, академический форпост страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сохраняя многолетние научные традиции и отслеживая новейшие образовательные тренды, университет стремится стать лучшим научно-образовательным центром АТР.

В национальных рейтингах университет входит в ТОП-25 российских вузов: 25 место по данным агентства RAEX и 20 место по данным Интерфакс.

Одним из приоритетов развития университета является участие в проектах регионального развития Дальнего Востока со стратегическими партнерами.