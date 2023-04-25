В Социальном фонде пояснили, в какие числа мая ярославцам будут выплачивать пособия на детей и пенсии

Из-за предстоящих майских праздников в Ярославской области изменится график выплат пенсий и иных социальных выплат. Фото: Полина Вачнадзе

Из-за предстоящих майских праздников в Ярославской области изменится график выплат пенсий и иных социальных выплат.

В почтовых отделениях с шестиразовой доставкой пенсии и пособия будут выдавать:

- 4 мая - за 4 и 7 мая,

- 5 мая - за 5 и 8 мая,

- 6 мая - за 6 и 9 мая.

В отделениях с 5-ти разовой доставкой (выходные воскресенье-понедельник):

- 5 мая - за 5 и 7 мая,

- 6 мая - за 6, 8 и 9 мая.

В отделениях с 5-ти разовой доставкой (выходные суббота-воскресенье):

- 4 мая - за 4, 6 и 7 мая,

- 5 мая - за 5, 8 и 9 мая.

В сельских отделениях почты с режимом работы понедельник, среда, пятница:

- 3 мая - за 6, 7 мая,

- 5 мая - за 5, 8 и 9 мая.

В сельских отделениях почты с режимом работы вторник, четверг, суббота:

- 4 мая - за 5, 7 и 8 мая,

- 6 мая - за 6, 9 и 10 мая.

Для работающих родителей, кто получает пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплата поступит 5 мая вместо 8-го, поскольку единая дата выпадает на выходной день.

- 3 число – общий для всех день выплаты единого пособия, пособия беременным, пособия неработающим по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия на ребенка до трех лет, пособия на ребенка 8-17 лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву. В этом году 3 мая будет рабочим днем, поэтому дата выплаты не изменится, - пояснили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.