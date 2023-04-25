В Рыбинске легковушка сбила женщину с коляской Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске сегодня, 25 апреля, на улице Куйбышева произошло ДТП. Автомобиль «Черри», за руль которого был 47-летний мужчина, сбил 38-летнюю женщину с коляской, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В коляске находился годовалый ребенок.

- В результате ДТП женщина и девочка были доставлены в медучреждение. Девочке назначено амбулаторное лечение. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД , устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.