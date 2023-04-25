В Ярославской области 25 апреля 92 человека заболели коронавирусом

В Ярославской области выявлено 92 новых заражения коронавирусом. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 25 апреля, выявлено 92 новых заражения коронавирусом. 101 пациент вылечился, новых смертей нет.

- На сегодня, 25 апреля 2023года, в регионе зафиксировано 198 555 случаев заражения коронавирусом. Это составляет 0,03% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Ярославской области погиб уже 2 901 человек, летальность - 1.46%. Полностью вылечили от вируса 194 658 человек, восстановление - 98.04%, - сообщает портал coronavirus-control.ru.