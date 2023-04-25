В Ярославской области объявили высокую пожароопасность

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, в регионе установилась высокая пожароопасность. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, в регионе установилась высокая пожароопасность.

- 25 апреля в Гаврилов-Ямском, Ростовском, Мышкинском, Любимском, Даниловском, Некрасовском, Ярославском, Большесельском, Угличском, Борисоглебском, Первомайском районах и Ярославле, Переславле-Залесском сохранится, а в Пошехонском, Тутаевском муниципальных районах ожидается высокая пожароопасность - 4 класс, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сложившаяся обстановка способствует возникновению природных пожаров, а также переходу огня на дома в населенных пунктах.