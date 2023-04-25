Центральные улицы Ярославля 1 мая перекроют для проезда транспорта

1 мая центральные улицы Ярославля будут перекрыты для проезда автомобилей. Фото: Мэрия Ярославля

1 мая центральные улицы Ярославля будут перекрыты для проезда автомобилей. С 18:00 до 23:00 ограничение вводится на Которосльной набережной, улицах Андропова, Подзеленье, Почтовой, площади Челюскинцев и Волжском спуске.

Также 1 мая с 7 утра до 23:00 на этих же улицах запрещена остановка и стоянка машин.

- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.