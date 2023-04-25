Продолжительность жизни жителей Ярославской области оказалась меньше общероссийского показателя

По итогам прошлого года продолжительность жизни жителей Ярославской области составила 71,6 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По итогам прошлого года продолжительность жизни жителей Ярославской области увеличилась на 2,5 года и составила 71,6 года.

- Увеличение продолжительности жизни ярославцев связано с улучшением качества системы здравоохранения. В прошлом годы были построены 10 ФАПов, три врачебные амбулатории и поликлиника. Закупались автомобили для медиков и оборудование для клиник, - сказал глава региона Михаил Евраев.

Тем временем, ярославский показатель, несмотря на видимые улучшения, оказался меньше ожидаемой продолжительности жизни в целом по стране. По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, она составляет 73,3 года.