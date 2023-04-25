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НовостиОбщество25 апреля 2023 8:25

Продолжительность жизни жителей Ярославской области оказалась меньше общероссийского показателя

Разница составила примерно полтора года
Полина Вачнадзе
По итогам прошлого года продолжительность жизни жителей Ярославской области составила 71,6 года.

По итогам прошлого года продолжительность жизни жителей Ярославской области составила 71,6 года.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По итогам прошлого года продолжительность жизни жителей Ярославской области увеличилась на 2,5 года и составила 71,6 года.

- Увеличение продолжительности жизни ярославцев связано с улучшением качества системы здравоохранения. В прошлом годы были построены 10 ФАПов, три врачебные амбулатории и поликлиника. Закупались автомобили для медиков и оборудование для клиник, - сказал глава региона Михаил Евраев.

Тем временем, ярославский показатель, несмотря на видимые улучшения, оказался меньше ожидаемой продолжительности жизни в целом по стране. По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, она составляет 73,3 года.