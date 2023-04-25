Из Рыбинска в Арабские эмираты вновь пытались контрабандой переправить военное оборудование

В ОАЭ из Рыбинска пытались доставить корпуса катеров, которые можно использовать для создания военной техники. ФОТО: Владимирская таможня

Владимирская таможня выявила еще один факт незаконного перемещения через границу военного оборудования. Рыбинская судостроительная компания задекларировала для перевозки в Объединенные Арабские Эмираты корпуса двух прогулочных лодок. Но так как руководитель данной фирмы уже был привлечен к уголовной ответственности за контрабанду военных катеров под видом прогулочных, таможенники приняли решение тщательно осмотреть груз.

- Мы проверили достоверность сведений о товаре и его назначении в технической документации. Была проведена экспертиза с участием военных специалистов. Согласно их заключению данные корпуса катеров являются оборудованием, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники, - сообщил начальник Службы Владимирской таможни по Ярославской области Роман Моисеенко.

На основании выявленных фактов Службой Владимирской таможни по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.