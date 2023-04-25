Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут может стать ярославским депутатом

Виктор Бут может принять участие в сентябрьских выборах в Ярославскую облдуму.
Фото: Оксана ЗУЙКО
Бизнесмен Виктор Бут, который в декабре прошлого года был освобожден из американской тюрьмы, может принять участие в сентябрьских выборах в Ярославскую облдуму. Об этом со ссылкой на источник в правительстве региона сообщают «Ведомости».
Виктор Бут является членом партии ЛДПР, в которую вступил сразу после освобождения и возвращения на родину.
Вчера, 24 апреля, предприниматель был в Ярославле, встречался с руководством регионального отделения партии, студентами Демидовского университета и рабочими судостроительного завода. Все встречи прошли без присутствия СМИ.
- Представитель пресс-служба ЛДПР сообщил, что пока не может комментировать политические планы Виктора Бута, - уточняют «Ведомости».
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