Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут может стать ярославским депутатом

Виктор Бут может принять участие в сентябрьских выборах в Ярославскую облдуму. Фото: Оксана ЗУЙКО

Бизнесмен Виктор Бут, который в декабре прошлого года был освобожден из американской тюрьмы, может принять участие в сентябрьских выборах в Ярославскую облдуму. Об этом со ссылкой на источник в правительстве региона сообщают «Ведомости».

Виктор Бут является членом партии ЛДПР, в которую вступил сразу после освобождения и возвращения на родину.

Вчера, 24 апреля, предприниматель был в Ярославле, встречался с руководством регионального отделения партии, студентами Демидовского университета и рабочими судостроительного завода. Все встречи прошли без присутствия СМИ.

- Представитель пресс-служба ЛДПР сообщил, что пока не может комментировать политические планы Виктора Бута, - уточняют «Ведомости».

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