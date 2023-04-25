Более 33 тысяч жителей Ярославской области проголосовали за объекты благоустройства

Почти 34 тысячи ярославцев уже приняли участие в выборе объектов благоустройства на следующий, 2024 год. Фото: Правительство Ярославской области

Почти 34 тысячи ярославцев уже приняли участие в выборе объектов благоустройства на следующий, 2024 год. Самые активные – жители Любимского, Тутаевского и Гаврилов-Ямского районов, а также Переславля.

- Участие в голосовании дает возможность реально повлиять на формирование городской среды, на то, как будет выглядеть общественное пространство для прогулок, отдыха, занятий спортом, – отметил губернатор области Михаил Евраев.

В Ярославле сейчас в тройке лидеров парк 30-летия Победы, Тверицкий бор и парк Судостроителей. Рыбинцы активно голосуют за благоустройство сквера между домами на улицах Приборостроителей,8 и Суркова,9, Волжской набережной и площади Герасимова.

Принять участи в выборе территорий для благоустройства можно до 31 мая на платформе 76.gorodsreda.ru.