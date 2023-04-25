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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:55

В Мышкинском районе простятся огнеметчиком, погибшим на СВО

Анатолия Пушихина похоронят в селе Рождествено
Полина Вачнадзе
В Мышкинском районе Ярославской области 25 апреля простятся с младшим сержантом Анатолием Пушихиным.

В Мышкинском районе Ярославской области 25 апреля простятся с младшим сержантом Анатолием Пушихиным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мышкинском районе Ярославской области сегодня, 25 апреля, простятся с младшим сержантом Анатолием Пушихиным. На СВО он служил огнеметчиком и погиб, исполняя свой воинский долг.

- Церемония прощания с военнослужащим пройдет во вторник в селе Рождествено Мышкинского района, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Отпевание в Воскресенском соборе начнется в 11:00, после пройдет гражданская панихида на сельском кладбище.

Семья военнослужащего получит материальную помощь.