В Мышкинском районе простятся огнеметчиком, погибшим на СВО

В Мышкинском районе Ярославской области 25 апреля простятся с младшим сержантом Анатолием Пушихиным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мышкинском районе Ярославской области сегодня, 25 апреля, простятся с младшим сержантом Анатолием Пушихиным. На СВО он служил огнеметчиком и погиб, исполняя свой воинский долг.

- Церемония прощания с военнослужащим пройдет во вторник в селе Рождествено Мышкинского района, - сообщили в правительстве Ярославской области.

Отпевание в Воскресенском соборе начнется в 11:00, после пройдет гражданская панихида на сельском кладбище.

Семья военнослужащего получит материальную помощь.