В Ярославле на Радоницу запретят остановку и стоянку машин у кладбищ. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 25 апреля, в православный праздник Радоница для автомобилистов вводятся ограничения в районе Осташинского и Леонтьевского кладбищ. До 16:00 здесь запрещено останавливаться и парковаться.

У кладбища запрещено останавливаться и парковаться. Фото: Мэрия Ярославля

- Просим вас быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - говорится в сообщении мэрии Ярославля.

В Рыбинске на Радоницу пустят дополнительные автобусы.