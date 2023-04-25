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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:42

В Ярославле на Радоницу запретят остановку и стоянку машин у кладбищ

Ограничения будут действовать до 16:00
Полина Вачнадзе
В Ярославле на Радоницу запретят остановку и стоянку машин у кладбищ.

В Ярославле на Радоницу запретят остановку и стоянку машин у кладбищ.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 25 апреля, в православный праздник Радоница для автомобилистов вводятся ограничения в районе Осташинского и Леонтьевского кладбищ. До 16:00 здесь запрещено останавливаться и парковаться.

У кладбища запрещено останавливаться и парковаться.

У кладбища запрещено останавливаться и парковаться.

Фото: Мэрия Ярославля

- Просим вас быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - говорится в сообщении мэрии Ярославля.

В Рыбинске на Радоницу пустят дополнительные автобусы.