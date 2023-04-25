В Ярославле на Радоницу запретят остановку и стоянку машин у кладбищ.
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле сегодня, 25 апреля, в православный праздник Радоница для автомобилистов вводятся ограничения в районе Осташинского и Леонтьевского кладбищ. До 16:00 здесь запрещено останавливаться и парковаться.
У кладбища запрещено останавливаться и парковаться.
Фото: Мэрия Ярославля
- Просим вас быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - говорится в сообщении мэрии Ярославля.
В Рыбинске на Радоницу пустят дополнительные автобусы.