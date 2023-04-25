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НовостиОбщество25 апреля 2023 5:57

Отопительный сезон в Ярославле завершится 26 апреля

Решение об отключении тепла также приняли в Ярославском и Тутаевском районах
Полина Вачнадзе
В Ярославле отопительный период завершится 26 апреля.

В Ярославле отопительный период завершится 26 апреля.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопительный сезон в Ярославле завершится завтра, 26 апреля. Постановление уже подписал мэр города Артем Молчанов.

- Установить окончание отопительного периода 2022-2023 годов в Ярославле с 26.04.2023, - говорится в документах.

Назвал дату окончания отопительного сезона и глава Ярославского района Николай Золотников. Тепло в домах района отключат в пятницу, 28 апреля.

В Тутаевском районе отключать отопление начали уже сегодня, 25 апреля.

- Отключение будет производиться поэтапно, начиная с многоквартирных домов. В объектах социальной сферы отопление будет отключаться во вторую очередь, – сообщила и.о. главы района Ольга Низова.

Напомним, что прекращение подачи тепла в дома на объекты соцсферы происходит, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней составляет выше +8 градусов.