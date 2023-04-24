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НовостиОбщество24 апреля 2023 15:09

Мэрия Ярославля по решению суда должна установить светофор у школы №80

На участке улицы Елены Колесовой он давно не работает
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мэрия Ярославля по решению суда должна установить светофор у школы №80

Мэрия Ярославля по решению суда должна установить светофор у школы №80

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле прокуратуре Дзержинского района провела проверку и установила, что у школы №80 по улице Елены Колесовой светофор давно не работает. Для детей это очень небезопасно.

- В соответствии с требованиями законодательства для обеспечения безопасности светофор необходим на данном участке. Более того, он включен в топографический план, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - По результатам проверки прокуратура района направила заявление в суд о возложении на мэрию города Ярославля обязанности обеспечить участок дороги надлежащим светофорным объектом. Решением Дзержинского районного суда, не вступившим в законную силу, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Прокуратура района проверит исполнение решения суда.