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НовостиОбщество24 апреля 2023 14:54

В мобильном приложении банка повысилась эффективность управления портфелем

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции теперь могут видеть остатки на счетах на сегодняшний и завтрашний дни с учетом заключенных сделок

Это дает им возможность понимать точную сумму, доступную для совершения новых операций, а также более эффективно управлять портфелем и принимать взвешенные инвестиционные решения.

Еще одной удобной функцией в обновленном приложении стала возможность менять направление заявок на одном экране. Чтобы переключаться между продажей и покупкой актива, инвестору нужно нажать на «Купить на счет» или «Продать со счета». Возвращаться на карточку актива больше не придется.

Кроме того, теперь пользователь на заявках может задавать цены по облигациям не только в процентах от номинала, но и в рублях, что удобно для начинающих инвесторов. Если выбран режим в рублях, то «биржевой стакан» откроется в нем же. При этом, если указанная цена есть в «стакане», то на заявке сразу отобразится доходность облигации.