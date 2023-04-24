В Рыбинске на месте гибели двух детей установили ограждение Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске сегодня, 24 апреля, закончили устанавливать ограждение на повороте Волжской набережной. Это место трагическое, здесь 9 апреля пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков.

Новая конструкция в случае чего сможет затормозить автомобиль.

- Удерживающие ограждения обычно не устанавливают в черте города. Они предназначены для использования на скоростных магистралях или там, где обочина значительно ниже проезжей части. В Рыбинске такие конструкции есть на дамбе-ГЭС. Для данного участка набережной сделали исключение, рассмотрев этот вопрос на комиссии по безопасности дорожного движения, — рассказал директор МБУ «Управление городского хозяйства» Дмитрий Защепенков.

На 170 метров ограждения было потрачено около миллиона рублей.