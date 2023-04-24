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НовостиОбщество24 апреля 2023 14:32

В Рыбинске на месте гибели двух детей установили ограждение

Обычно такие ограждения не устанавливают в городе, но здесь сделали исключение
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске на месте гибели двух детей установили ограждение

В Рыбинске на месте гибели двух детей установили ограждение

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске сегодня, 24 апреля, закончили устанавливать ограждение на повороте Волжской набережной. Это место трагическое, здесь 9 апреля пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков.

Новая конструкция в случае чего сможет затормозить автомобиль.

- Удерживающие ограждения обычно не устанавливают в черте города. Они предназначены для использования на скоростных магистралях или там, где обочина значительно ниже проезжей части. В Рыбинске такие конструкции есть на дамбе-ГЭС. Для данного участка набережной сделали исключение, рассмотрев этот вопрос на комиссии по безопасности дорожного движения, — рассказал директор МБУ «Управление городского хозяйства» Дмитрий Защепенков.

На 170 метров ограждения было потрачено около миллиона рублей.