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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 13:47

В Ярославской области экс-сотрудника УФСИН и его знакомого будут судить за незаконный сбыт психотропных веществ

Весной прошлого года они вступили в сговор
Анастасия ГОЛУБЕВА
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области 31-летнего экс-сотрудника УФСИН и его 39-летнего знакомого будут судить по статье «Незаконный сбыт психотропного вещества группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Прошлой весной мужчины вступили между собой в преступный сговор и решили продавать психотропные вещества в большом количестве. Однако злоумышленники не смогли долго этим заниматься.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ярославской области, совместно с сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Ярославской области преступная деятельность обвиняемых была пресечена, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.