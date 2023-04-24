Крупные корпоративные клиенты банка могут открывать счета и обновлять сведения без посещения офиса банка

Теперь визит в офис и предоставление документов на бумажном носителе не требуются. Достаточно заполнить заявку, указав необходимые параметры, и подписать ее электронной подписью. Обновление сведений (при необходимости) и открытие счета осуществляются в течение двух часов с момента отправки заявления.

Внедренный цифровой сервис существенно экономит время клиентов и делает процесс дистанционного взаимодействия с банком еще более комфортным.

– Банк предлагает корпорациям многофункциональную линейку транзакционных продуктов для расчетов, управления ликвидностью и эффективной работы казначейства. При этом современная IT-инфраструктура, высокий уровень надежности системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» и глубокая профессиональная экспертиза позволяют нам успешно оцифровывать свои продуктовые решения, – прокомментировал Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).