Юрий Башмет станет почетным гражданином Ярославской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской областной думе депутаты на заседании 21 апреля согласовали представление к присвоению почетного звания «Почетный гражданин Ярославской области» художественного руководителя государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета.

- Звание будет присвоено «за значимый вклад в развитие культуры, искусства, образования, за государственную, общественную и иную деятельность, способствующую улучшению жизни населения Ярославской области, обеспечению ее благополучия и процветания, повышению роли и авторитета Ярославской области в Российской Федерации и на международной арене», - написано в решении комитета по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике.

Окончательное решение будет принято на завтрашнем заседании думы.