Ушла легенда ярославского комсомола

Валентина Зворыкина была ярким,энергичным,жизнерадостным человеком. Фото из архива Елены Кульковой

Человек с непростым характером, сильная, энергичная, целеустремленная, она была гордостью ярославского комсомола и КПСС, в 1990-е немало сделала для развития новой тогда для Ярославля структуры - мэрии. Ушла, совсем немного не дожив до своего 79-летия.

Валентина Филипповна Зворыкина родилась 24 апреля 1944 года в Ярославле. Окончила среднюю школу № 54 и Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского. Работала в средней школе № 49, в обкоме ВЛКСМ, в райкоме КПСС Дзержинского района, пресс-секретарем Ярославского горсовета народных депутатов, начальником управления мэрии Ярославля, немало сделала для ежедневной газеты «Северный край».

В последние годы являлась членом правления ярославских общественных организаций «Дети войны», «Воспитанники комсомола – Мое Отечество» и совета ветеранов мэрии Ярославля.

Ее до сих пор вспоминают добрым словом жители Дзержинского района Ярославля.

- Валентина Филипповна работала в райкоме КПСС тогда, когда наш район активно развивался, строился, - вспоминает Тамара Голованова, возглавлявшая ЖЭК-21. – Ситуации разные случались в новостройках, но она всегда вникала и решала проблемы по справедливости.

- Несмотря на свою внешнюю, казалось бы открытость, Валентина Филипповна никогда особо не делилась с посторонними личными проблемами и никто не знал о ее болезни, обратили внимание на тот факт, что она перестала в последнее время выходить в публичное пространство, мотивируя это ковидными ограничениями… И, конечно, ее смерть явилась для многих шоком, - написала в ВК Лидия Зарубина. - Я лично тоже недоумеваю, почему до сих пор нет некролога... Почему? Такая как Валентина Зворыкина могла «полки» поднимать, если надо идти в бой за правое дело. Да, она была с непростым характером, но честная, прямая и справедливая, для кого-то возможно и неудобная. Я всех прошу, особенно, комсомольцев, собраться на сороковой день на Игнатовском кладбище, где похоронена ее единственная дочь, и отдать дань памяти такой неугомонной, всегда куда-то бегущей Валентине Филипповне Зворыкиной. Сорок дней будет 14 мая. Светлая память светлому человеку, борцу за справедливость и просто настоящему товарищу!