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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:56

Ушла легенда ярославского комсомола

6 апреля 2023 года после тяжелой продолжительной болезни не стало члена совета ветеранов мэрии Ярославля Валентины Зворыкиной
Мария СОКОЛОВА
Валентина Зворыкина была ярким,энергичным,жизнерадостным человеком. Фото из архива Елены Кульковой

Валентина Зворыкина была ярким,энергичным,жизнерадостным человеком. Фото из архива Елены Кульковой

Человек с непростым характером, сильная, энергичная, целеустремленная, она была гордостью ярославского комсомола и КПСС, в 1990-е немало сделала для развития новой тогда для Ярославля структуры - мэрии. Ушла, совсем немного не дожив до своего 79-летия.

Валентина Филипповна Зворыкина родилась 24 апреля 1944 года в Ярославле. Окончила среднюю школу № 54 и Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского. Работала в средней школе № 49, в обкоме ВЛКСМ, в райкоме КПСС Дзержинского района, пресс-секретарем Ярославского горсовета народных депутатов, начальником управления мэрии Ярославля, немало сделала для ежедневной газеты «Северный край».

В последние годы являлась членом правления ярославских общественных организаций «Дети войны», «Воспитанники комсомола – Мое Отечество» и совета ветеранов мэрии Ярославля.

Ее до сих пор вспоминают добрым словом жители Дзержинского района Ярославля.

- Валентина Филипповна работала в райкоме КПСС тогда, когда наш район активно развивался, строился, - вспоминает Тамара Голованова, возглавлявшая ЖЭК-21. – Ситуации разные случались в новостройках, но она всегда вникала и решала проблемы по справедливости.

- Несмотря на свою внешнюю, казалось бы открытость, Валентина Филипповна никогда особо не делилась с посторонними личными проблемами и никто не знал о ее болезни, обратили внимание на тот факт, что она перестала в последнее время выходить в публичное пространство, мотивируя это ковидными ограничениями… И, конечно, ее смерть явилась для многих шоком, - написала в ВК Лидия Зарубина. - Я лично тоже недоумеваю, почему до сих пор нет некролога... Почему? Такая как Валентина Зворыкина могла «полки» поднимать, если надо идти в бой за правое дело. Да, она была с непростым характером, но честная, прямая и справедливая, для кого-то возможно и неудобная. Я всех прошу, особенно, комсомольцев, собраться на сороковой день на Игнатовском кладбище, где похоронена ее единственная дочь, и отдать дань памяти такой неугомонной, всегда куда-то бегущей Валентине Филипповне Зворыкиной. Сорок дней будет 14 мая. Светлая память светлому человеку, борцу за справедливость и просто настоящему товарищу!