В Рыбинске на Радоницу пустят дополнительные автобусы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Рыбинске завтра, 25 апреля, на Радоницу пустят дополнительные автобусы. Количество рейсов увеличат на маршруте №15. Об этом сообщили в администрации города.

Время отправления:

от железнодорожного вокзала: 7:30, 8:20, 8:40, 9:00, 9:30, 9:50, 10:10, 10:40, 11:00, 11:20, 11:50, 12:10, 12:30, 13:00, 13:40, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50.

От Соборной площади: 8:03, 8:53, 9:13, 9:33, 10:03, 10:23, 10:43, 11:13, 11:33, 11:53, 12:23, 12:43, 13:03, 13:33, 14:13, 15:53, 17:03, 18:13, 19:23.