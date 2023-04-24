В Ярославской области преступная группа занималась незаконным изготовлением и продажей оружия. ФОТО: пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

Четыре жителя Ярославской области и один житель Ивановской области занимались незаконным изготовлением и продажей оружия. Они покупали основные части оружия и охолощенные макеты, которые затем переделывали в боевые аналоги. Преступная группа была ликвидирована региональным отделением ФСБ.

- В ходе обысков изъято 23 единицы огнестрельного оружия, в том числе: 4 автомата, пистолет-пулемет, карабин с приспособлением для бесшумной стрельбы, 8 пистолетов и револьверов с восстановленными боевыми свойствами, 9 охотничьих карабинов и ружей, самодельное стреляющее устройство; более 3500 патронов различного калибра, около 3 килограммов пороха, основные части и комплектующие оружия, 7 приспособлений для бесшумной стрельбы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовно дело по статье ««Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, а также изготовление основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».