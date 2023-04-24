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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:21

Мобильное приложение «Ярославская область. Транспорт» скачали больше 30 тысяч человек

Ежедневно им пользуются около шести тысяч пассажиров
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мобильное приложение «Ярославская область. Транспорт» скачали больше 30 тысяч человек

Мобильное приложение «Ярославская область. Транспорт» скачали больше 30 тысяч человек

Фото: Правительство Ярославской области

Мобильное приложение «Ярославской области. Транспорт» на данный момент скачали 32 тысячи местных жителей. С 1 апреля к цифровому сервису подключили сь больше 20 тысяч пассажиров. Ежедневно приложение используют около шести тысяч пассажиров.

- В мобильном приложении «Ярославская область. Транспорт» пользователь может отслеживать движение общественного транспорта на карте, просматривать историю своих поездок, узнавать расписание и актуальные транспортные новости, а также оплачивать проезд двумя бесконтактными способами. Сервис предлагает удобные варианты маршрутов и показывает, где при необходимости нужно сделать пересадку, - рассказали в правительстве региона.

Планируется, что в следующем обновлении приложения у пассажиров появится возможность отфильтровать свои маршруты.