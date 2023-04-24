Мобильное приложение «Ярославская область. Транспорт» скачали больше 30 тысяч человек Фото: Правительство Ярославской области

Мобильное приложение «Ярославской области. Транспорт» на данный момент скачали 32 тысячи местных жителей. С 1 апреля к цифровому сервису подключили сь больше 20 тысяч пассажиров. Ежедневно приложение используют около шести тысяч пассажиров.

- В мобильном приложении «Ярославская область. Транспорт» пользователь может отслеживать движение общественного транспорта на карте, просматривать историю своих поездок, узнавать расписание и актуальные транспортные новости, а также оплачивать проезд двумя бесконтактными способами. Сервис предлагает удобные варианты маршрутов и показывает, где при необходимости нужно сделать пересадку, - рассказали в правительстве региона.

Планируется, что в следующем обновлении приложения у пассажиров появится возможность отфильтровать свои маршруты.