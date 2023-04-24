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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:13

Жители Ярославской области наблюдали северное сияние

Люди делились фотографиями явления в соцсетях
Анастасия ГОЛУБЕВА
Жители Ярославской области наблюдали северное сияние. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Жители Ярославской области наблюдали северное сияние. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославской области вчера, 23 апреля, примерно с 22 часов местные жители наблюдали северное сияние. Со всего региона люди сразу же начали делиться фотографиями в соцсетях. Кто-то восхищался этим необычным явлением, а кто-то не верил своим глазам и предположил, что это фотошоп.

Северное сияние возникает в результате соприкосновения верхних слоев атмосферы с заряженным частицами солнечных ветров. Из-за этого небо мгновенно окрашивается в розовые, фиолетовые и зеленые цвета.