В Карабихе Ярославского района третий день ищут 76-летнюю женщину

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Карабихе Ярославского района третий день ищут 76-летнюю Татьяну Сумкину. Женщина ушла из дома 21 апреля и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 76 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Особые приметы: отсутствуют зубы.

Татьяна была одета в бордовое пальто и черные туфли. С собой у нее была серо-коричневая сумка.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момент пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38, - горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.