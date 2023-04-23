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НовостиОбщество23 апреля 2023 15:40

В Ярославле проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту

За победу приехали бороться команды со всей страны
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Ярославле проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 21 апреля начались III Открытые соревнования среди юношей и девушек по пожарно-спасательному спорту «Кубок Золотого кольца». За победу приехали бороться команды со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Пермского края, Красноярского края, Вологодской, Калужской, Кировской, Московской и Тверской областей.

- Спортсмены поборются за право стать лучшими из лучших в своем деле. Юноши и девушки покажут свое мастерство в спортивных дисциплинах: «штурмовая лестница» и «полоса препятствий», - рассказали в мэрии Ярославля.