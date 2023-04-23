В Рыбинске открылся литературный музей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске вчера, 22 апреля, открылся литературный музей. Там состоялась первая встреча литераторов региона. Экскурсию провел один из организаторов музея — Александр Карамышев. Представители Союза молодых писателей презентовали сборник "Солнечный круг".

- Для горожан и туристов музей официально распахнет свои двери в следующие выходные. В добрый путь! Это большое и важное начинание для нашего города, - сказал глава города Дмитрий Рудаков.