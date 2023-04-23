В Ярославле 22 апреля прошел городской субботник Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле вчера, 22 апреля, прошел главный городской субботник. Вместе с горожанами на уборку вышли сотрудники правительства. Они трудились в Бутусовском парке, а также в парке Мира. Мэр города Артем Молчанов убирался в парке у фабрики «Красный перевал» и возле госпиталя ветеранов.

До 5 мая в Ярославле продолжатся субботники в парках, скверах, у стадионов и во дворах.

- Кроме традиционных субботников, запланированы также приведение в порядок воинских мемориалов, организация велопробегов, ориентированных на выявление несанкционированных свалок, которые в дальнейшем будут ликвидированы, сбор пластиковых крышек и батареек, квесты для школьников и другие, - сообщили в правительстве Ярославской области.