В Ярославле молодой человек хотел сходить на свидание, но лишился 25 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле 35-летний местный житель обратился в полицию. Он рассказал, что в интернете познакомилась с девушкой. Во время переписки молодые люди решили сходить в театр, и новая знакомая скинула ярославцу ссылку на покупку билетов.

- Перейдя по предложенной ссылке, заявитель ввел свои паспортные данные и реквизиты банковской карты. После чего с его карты произошло списание денежных средств в сумме около 25000 рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».