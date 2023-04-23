В Ярославском районе из-за пала травы произошел пожар. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославском районе вчера, 22 апреля, из-за пала травы произошел пожар. Очевидцы в соцсетях сообщили о том, что огромные клубы виднелись около деревне Бутрево. Возгорание тушили 10 спасателей. К счастью, никто не пострадал.

Скорей всего, кто-то из местных жителей решил жечь сухую траву для очистки территории, но сейчас это категорически запрещено делать. С 21 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.