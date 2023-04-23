В Рыбинске на месте гибели двух детей устанавливают ограждение. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

В Рыбинске сегодня, 23 апреля, начали устанавливать металлические ограждения на месте смертельного ДТП, в котором погибли двое детей. Об этом местные жители написали в соцсетях, а также поделились фотографиями происходящего. Созданный рыбинцами мемориал до сих пор сохранился, там лежат игрушки и цветы.

Напомним, что трагедия произошла 9 апреля на набережной города. Нетрезвый водитель сбил двух мальчиков, а после – мгновенно скрылся с места происшествия. Очевидцы-мотоциклисты быстро догнали его и передали полиции.

Один из детей погиб сразу на месте аварии, второй – немного позже в больнице.