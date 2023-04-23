В Ярославле уже неделю ищут 42-летнюю женщину

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле уже неделю ищут 42-летнюю Любовь Зосимову. Женщина ушла из дома в Дзержинском районе города и с того момента о ней ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 30-35 лет, рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза.

Любовь была одета в светлую куртку, синие джинсы, белые кроссовки иди черные мокасины. С собой у нее был рюкзак.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момент пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.