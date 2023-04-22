Прокуратура начала проверку после обрушения стены в доме Ростова Ярославской области

По частичному обрушению стены в доме прокуратура проводит проверку. Фото: Прокуратура Ярославской области

В доме №47 на улице Пролетарской в Ростове Великом частично обрушилась стена. Инцидент произошел в одной из квартир на кухне. К счастью, никто не пострадал.

В целях безопасности, в трехэтажке отключили газ. Часть жильцов отправили ночевать в пункты временного размещения, другие разъехались по родственникам и знакомым.

Трехэтажный дом, построенный еще в 30-х годах прошлого века, признан аварийным и подлежащим расселению. Оценку тому, как этот процесс выполняется, в ближайшее время должна дать прокуратура.

- Организована проверка в связи с повреждением стены в кухне одной из квартир жилого дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.