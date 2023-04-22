В Ярослававской области ловят большегрузы с перевесом

В Ярославской области проходят рейды по выявлению большегрузных машин с перевесом. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области проходят рейды по выявлению большегрузных машин с перевесом. Нарушителей определяют при взвешивании на пунктах весогабаритного контроля и выписывают штрафы. Они доходят до 400 тысяч рублей.

Кроме веса фур проверяют водительские удостоверения, документы на автомобили, путевые листы, транспортные накладные и информацию с тахографов.

Кроме того, в регионе продолжают устанавливать автоматические пункты весогабаритного контроля. Сейчас их пять и благодаря им с апреля выявлено уже около тысячи нарушений.

Для защиты дорог губернатор Ярославской области поручил установить пункты на всех въездах в область. В этом году планируют построить девять пунктов.

- Эффективность их работы будет обеспечиваться нейросетью – системой камер видеофиксации, позволяющих выявить нарушителя на пути следования в том случае, если номерные знаки транспортного средства были скрыты в момент проезда через пост, – сообщила заместитель директора регионального департамента дорожного хозяйства Оксана Петрова.