Жителям Ярославской области запретили ходить в лес

В Ярославской области с 21 апреля действует особый противопожарный режим. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области с 21 апреля действует особый противопожарный режим. Среди прочих ограничений - запрет на посещение лесом, так как в большинстве случаев причиной возгорания является человеческий фактор.

Во время противопожарного режима запрещается:

- разведение костров на участках, предназначенных для отдыха,

- сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда,

- выжигание травы на территориях, примыкающих к зеленой зоне,

- проведение иных пожароопасных работ.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф: на граждан – в размере 40 -50 тысяч рублей, на должностных лиц – 60-90 тысяч рублей, на юридических – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом по телефону прямой линии 8-800-100-94-00, звонок бесплатный.