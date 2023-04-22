Жителям Ярославской области запретили ходить в лес

В Ярославской области с 21 апреля действует особый противопожарный режим.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ярославской области с 21 апреля действует особый противопожарный режим. Среди прочих ограничений - запрет на посещение лесом, так как в большинстве случаев причиной возгорания является человеческий фактор.
Во время противопожарного режима запрещается:
- разведение костров на участках, предназначенных для отдыха,
- сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда,
- выжигание травы на территориях, примыкающих к зеленой зоне,
- проведение иных пожароопасных работ.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф: на граждан – в размере 40 -50 тысяч рублей, на должностных лиц – 60-90 тысяч рублей, на юридических – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом по телефону прямой линии 8-800-100-94-00, звонок бесплатный.