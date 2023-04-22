Житель Переславля набрал кредитов и перевел мошенникам 2 миллиона рублей

Переславец взял кредиты и перевел мошенникам 2 миллиона рублей.
Фото: Полина Вачнадзе
Почти два миллиона рублей перевел мошенникам 49-летний житель Переславля-Залесского. Жулики сумели внушить мужчине, что его деньги нуждаются в защите.
- Неизвестные звонили по телефону, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка. Под предлогом защиты финансов от мошеннических действий и необходимости оказания содействия в поимке мошенников, убедили перевести денежные средства на "безопасную ячейку", - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Четыре для ходил переславец по банкам и оформлял там кредиты. Деньги он обналичивал и переводил на указанный мошенниками виртуальный кошелек. Ущерб составил 1 миллион 998 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Чтобы сохранить свои денежные средства, необходимо соблюдать простые правила:
- любые телефонные разговоры с неизвестными лицами, кем бы они ни представились, касающиеся ваших денежных средств, необходимо сразу же прекратить;
- не переходите по ссылкам, которые вам присылают неизвестные, несмотря на называемые предлоги;
- не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банков.