Житель Переславля набрал кредитов и перевел мошенникам 2 миллиона рублей

Переславец взял кредиты и перевел мошенникам 2 миллиона рублей. Фото: Полина Вачнадзе

Почти два миллиона рублей перевел мошенникам 49-летний житель Переславля-Залесского. Жулики сумели внушить мужчине, что его деньги нуждаются в защите.

- Неизвестные звонили по телефону, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка. Под предлогом защиты финансов от мошеннических действий и необходимости оказания содействия в поимке мошенников, убедили перевести денежные средства на "безопасную ячейку", - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Четыре для ходил переславец по банкам и оформлял там кредиты. Деньги он обналичивал и переводил на указанный мошенниками виртуальный кошелек. Ущерб составил 1 миллион 998 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Чтобы сохранить свои денежные средства, необходимо соблюдать простые правила:

- любые телефонные разговоры с неизвестными лицами, кем бы они ни представились, касающиеся ваших денежных средств, необходимо сразу же прекратить;

- не переходите по ссылкам, которые вам присылают неизвестные, несмотря на называемые предлоги;

- не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банков.