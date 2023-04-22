Рыбинец выплатил миллионный долг по алиментам из-за страха потерять квартиру в Краснодаре

Приставы нашли у должника квартиру за пределами Ярославской области. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Житель Рыбинска выплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться своей двухкомнатной квартиры в Краснодаре.

38-летний мужчина долгое время не платил деньги на содержание своего сына. Накопился долг в 1 миллион рублей. Судебные приставы обратили взыскание на денежные средства рыбинца, но их не хватило, чтобы оплатить задолженность.

- Сотрудники проверили имущественное положение необязательного отца и установили, что на территории Ярославской области у него никакого имущества нет. Но было установлено, что должник является собственником двухкомнатной квартиры в Краснодаре, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Приставы сразу же вынесли запрет на совершение каких-либо действий в отношении этого жилья, о чем уведомили рыбинца через портал Госуслуг. Узнав, что его двушка на юге может быть продана на торгах, мужчина сразу же нашел деньги и погасил долг.