В Ярославле пройдет книжная ярмарка "Читай в поддержку бездомных животных"

Очередная книжная ярмарка в помощь животным пройдет в Ярославле 30 апреля. ФОТО: предоставлено организаторами

30 апреля в Ярославле пройдет очередная благотворительная акция "Читай в поддержку бездомных животных". В этот раз все собранные средства направят организации "Кошкин дом".

- На ярмарке будет много интересных изданий. Очень надеемся, что многие из этих книг найдут новых обладателей. Так давайте еще раз встретимся, чтобы опять сделать это небольшое чудо - помочь бездомным животным города и дать книгам вторую жизнь, - говорят организаторы.

Суть проекта в следующем: волонтеры принимают от ярославцев книги, которые им уже не нужны, а потом продают их по минимальной стоимости. Цена на большую часть изданий - 40 рублей. Все вырученные с продажи деньги идут в приюты для бездомных кошек и собак.

В этом раз сбор книг пройдет 23 апреля с 14:00 до 18:00 на первом этаже ТЦ "Фреш" (проспект Фрунзе, 38). Оставить книги можно на столе рядом с эскалатором.

Ярмарка состоится 30 апреля с 12:00 до 18:00 на первом этаже торгового центра. Вы можете не только купить книги, но и помочь животным кормом. Принимается корм "Проплан" или "Роял канин".