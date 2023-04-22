В космос отправят ракету с рисунками маленьких пациентов онкоотделения ярославской больницы

Ракета, украшенная рисунками с детскими мечтами, отправится в космос. Фото: Правительство Ярославской области

Ребят, которые проходят лечение в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии областной детской больницы навестили Герой России, летчик-космонавт Иван Вагнер и команда благотворительного фонда "Uniti".

Гостям ярославские ребята передали рисунки, на которых изобразили свои мечты. Эти рисунки потом нанесут на ракету и в 2025 году отправят в космос.

- Всемирный проект "Ракета" реализуется в рамках направления "терапия искусством". Он позволяет детям отвлечься от тяжелого лечения и дарит надежду на выздоровление, а международный характер дает возможность осознать, что маленький человек не один в борьбе со своей болезнью, - говорит директор департамента здравоохранения области Сергей Луганский.

Ракету украсят рисунками детей из Иркутска, Липецка, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Воронежа, Тулы, Санкт-Петербурга, а также из Сербии, Замбии и других стран.

В Ярославль гости привезли чехол от скафандра "Победа", украшенный детскими рисунками. Его привезли с комической станции и, по словам организаторов, многие отраженные на нем мечты сбылись.