"Музыка и время" - первый частный музей Ярославля. ФОТО: сайт музея "Музыка и время"

В Ярославле прошел форум частных музеев. В нем приняли участие представители городов маршрута "Золотое кольцо", а также Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Тулы и Рязани. Участники обменялись опытом, идеями по созданию совместных проектов и сотрудничества с государственными музеями.

Ярославль был первым городов, в котором появился частный музей - "Музыка и время". Сейчас в регионе работает уже более 100 таких организаций.

– Мы видим, как меняется вместе с запросами времени направленность частных музеев, – рассказал и. о. директора департамента туризма Максим Цветков. – Если поначалу музеи выполняли функцию сбора и сохранения материальных предметов, затем решали просветительские задачи, то сегодня основная их задача – дарить впечатления. И, как прозвучало сегодня на форуме, счастье. И еще один современный тренд – музеефикация немузейных публичных пространств, таких как рестораны, библиотеки, театры, парки и другие. Все эти тенденции необходимо учитывать в развитии туризма, в том числе в формировании туристических предложений и продуктов в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России.

Организаторами мероприятия выступили Союз городов Золотого кольца, мэрия Ярославля, Ярославский музей-заповедник, Союз частных музеев и коллекционеров.