В Ярославле наградят участковых, которые будут активно ловить расклейщиков объявлений

В Ярославле наградят участковых, которые будут эффективно бороться с расклейкой объявлений в неположенных местах. Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля объявил конкурс среди участковых по выявлению и пресечению фактов расклейки объявлений в неположенных местах. За каждого пойманного нарушителя полицейскому будут начислять 3 балла, за каждый материал, направленный в административные комиссии районов или комиссии по делам несовершеннолетних добавят еще 5 баллов.

Конкурс стартует 24 апреля и завершится 24 мая. По итогам выберут трех победителей, которые получат благодарственные письма и ценные подарки.

Кампания по борьбе с размещением объявлений в неположенных местах в Ярославской области началась в апреле. На данный момент в регионе выявлено более 400 нарушений.

За несанкционированную расклейку рекламы предусмотрен штраф: для физических лиц - 5 тысяч рублей, для должностных - 50 тысяч, для юридических - 150.