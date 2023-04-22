В Ярославской области инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат выплату в 7,5 тысяч рублей. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы единовременную региональную выплату. Она составить 7,5 тысяч рублей.

- Все начисления будут проведены до 9 мая в беззаявительном порядке. Обращаться никуда не потребуется, - уточнили в правительстве области.

Кроме того, из федерального бюджета всем участникам войны 1941-1945 годов положена выплата в 10 тысяч рублей. Эта мера поддержки будет оказана через Пенсионный фонд.

По данным правительства Ярославской области, сейчас в нашем регионе проживает 144 человека, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны.