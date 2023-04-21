Двое ярославцев подозреваются в распространении наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заволжском районе Ярославле задержали двоих местных жителей 26 и 28 лет. Они подозреваются в распространении наркотиков. У одного из них изъяли пакет с запрещенным веществом. В квартире у второго мужчины также нашли пакеты с наркотиками, весы и упаковочный материал.

Экспертиза показала, что в изъятых пакетах были синтетические наркотики.

- Установлено, что подозреваемый, 26-летний мужчина, в одном из мессенджеров организовал интернет-магазин по распространению наркотиков, осуществлял фасовку и сбыт путем оборудования тайников- закладок, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждены уголовные дела.