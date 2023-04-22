В Ярославской области сняли на видео кабана, принимающего пылевые ванны

В Некоузском районе кабан грелся на солнце и не обращал внимания на людей. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Некоузском районе Ярославской области сняли на видео огромного кабана, купающегося в пыли.

- Дааа, пятачок! Вот так хрюша, - комментируют авторы видео встречу с лесным жителем.

Кабан оказался не агрессивен, но от диких зверей все же лучше держаться подальше. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Он же на людей не обращает никакого внимания и продолжает нежиться на солнце и в земле.

- Они так мажутся в грязи, потом она сохнет и получается броня от насекомых или уже паразитов отряхивает, - пишет в комментариях к посту Дима Ч.

Авторам видео повезло, что кабан не проявил к ним никакого интереса. Иначе встреча с диким животным могла закончиться не роликом, вызвавшим столько умиления, а в лучшем случае больницей. При встрече с лесным зверем лучше покинуть зону его видимости, чтобы не спровоцировать животное на какие-либо активные действия.