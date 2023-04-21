Во второй поликлинике Рыбинской больницы №1 пройдет ремонт Фото: Правительство Ярославской области

Во второй поликлинике Рыбинской больницы №1 в этом году пройдет ремонт. Там обновят помещения, заменят двери, окна, полы, трубы, сантехнику, приборы отопления, электропроводку и вентиляцию. На все работы потратят чуть больше 28 миллионов рублей.

– Чтобы свести к минимуму неудобства для посетителей поликлиники, проводим работы отсеками: перекрыты основной вход в поликлинику и места строительных работ. Дневной стационар для лечения пациентов терапевтического, хирургического и онкологического профилей перемещен в соседнее здание, – пояснил главный врач больницы Николай Смирнов. – В этом году ремонт будет проходить еще в одном отделении больницы – в поликлинике на улице Свободы. Износ обоих этих зданий – порядка 55%. После завершения работ, уверен, и медики, и пациенты оценят положительные изменения.