В Ярославле установили бункеры для сбора покрышек

В Ярославле установили бункеры для сбора автомобильных покрышек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославле установили бункеры для сбора автомобильных покрышек. Один находится по адресу улица Осташинская, 25 (у АО «Чистый город»), второй – у въезда на полигон «Скоково».

Акция продлится до 31 мая. Как пояснили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования, отработанные шины, покрышки и камеры потом отправят на переработку.

В департаменте напомнили ярославцам, что резина разлагается не менее 100 лет, загрязняя при этом почву и грунтовые воды. При сжигании она выделяет ядовитые вещества.

На обычных контейнерных площадках складирование шин запрещено, так они относятся к отходам 4 класса опасности. За их незаконное размещение предусмотрен штраф: гражданам – до 3 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – до 50 тысяч, юрлицам – до 250 тысяч рублей.