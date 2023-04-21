В Рыбинске ветстанция начинает выездную вакцинацию животных Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске ветеринарная станция начинает работу по выездной вакцинации домашних животных. Бригада ветврачи в конце апреля приедут в Переборы, Заволжье -1,2, Волжский и Северный микрорайоны, в Веретье, на Скоморохову гору, а также в поселок ГЭС. Все желающие смогут привести своих питомцев, чтобы ветеринары сделали им прививку от бешенства.

Публикуем график работы выездной бригады.

30 апреля микрорайон Переборы:

с 10:00 до 11:00 - пр. 50 лет Октября, 23 рядом КДК «Переборы»;

4 мая Заволжье-1:

10:00-10:45 – Пошехонский тракт, 1 рядом с магазином «Пятерочка»;

10:50 – 11:30 - улица Коллективизации, 77 у магазина «Продукты»;

11:40 – 12:40 – улица Переселенческая, 25 у магазина «Молодежный»;

13:00 -13:50 – улица Малая Вонговская, 15/ угол Тарасова у магазина «Пятерочка»;

14:00-14:30 - площадка у дома 13 по улице Александровской /улица Правды напротив храма;

4 мая Заволжье-2:

14:40 – 16:00 - улица Пятилетки, 27 на стадионе ДК «Слип»;

6 мая микрорайон Волжский:

11:00 – 12:00 - у дома 16 по улице Черняховского/улица Звездная напротив мини-рынка;

12:30 – 13:20 – улица Рокоссвоского, д.20;

13:30 – 14:10 – улица Толбухина, 13а у магазина «Магнит»;

6 мая поселок ГЭС:

14:20 – 15:00 улица Моисеенко, 14 на автостоянке;

8 мая микрорайон Скоморохова гора:

09:00 – 10:20 – улица Моторостроителей, 6 под памятным знаком «Самолет»;

10:30 – 11:15 – улица Моторостроителей, 30а у магазина «Пятерочка»;

8 мая Северный, Веретье-1,2:

11:30-12:20 – улица Академика Губкина, 10 у входа на стадион «Сатурн»;

12:30 – 13:30 – проспект Ленина, 150 у плавательного бассейна «Темп»;

14:00-15:00 - площадь Жукова напротив дома 1б по пр. Серова;

15:15 – 16:00 – проспект Мира, 12 автостоянка ярмарки «Виконда».