В Рыбинске ветстанция начинает выездную вакцинацию животных
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске ветеринарная станция начинает работу по выездной вакцинации домашних животных. Бригада ветврачи в конце апреля приедут в Переборы, Заволжье -1,2, Волжский и Северный микрорайоны, в Веретье, на Скоморохову гору, а также в поселок ГЭС. Все желающие смогут привести своих питомцев, чтобы ветеринары сделали им прививку от бешенства.
Публикуем график работы выездной бригады.
30 апреля микрорайон Переборы:
с 10:00 до 11:00 - пр. 50 лет Октября, 23 рядом КДК «Переборы»;
4 мая Заволжье-1:
10:00-10:45 – Пошехонский тракт, 1 рядом с магазином «Пятерочка»;
10:50 – 11:30 - улица Коллективизации, 77 у магазина «Продукты»;
11:40 – 12:40 – улица Переселенческая, 25 у магазина «Молодежный»;
13:00 -13:50 – улица Малая Вонговская, 15/ угол Тарасова у магазина «Пятерочка»;
14:00-14:30 - площадка у дома 13 по улице Александровской /улица Правды напротив храма;
4 мая Заволжье-2:
14:40 – 16:00 - улица Пятилетки, 27 на стадионе ДК «Слип»;
6 мая микрорайон Волжский:
11:00 – 12:00 - у дома 16 по улице Черняховского/улица Звездная напротив мини-рынка;
12:30 – 13:20 – улица Рокоссвоского, д.20;
13:30 – 14:10 – улица Толбухина, 13а у магазина «Магнит»;
6 мая поселок ГЭС:
14:20 – 15:00 улица Моисеенко, 14 на автостоянке;
8 мая микрорайон Скоморохова гора:
09:00 – 10:20 – улица Моторостроителей, 6 под памятным знаком «Самолет»;
10:30 – 11:15 – улица Моторостроителей, 30а у магазина «Пятерочка»;
8 мая Северный, Веретье-1,2:
11:30-12:20 – улица Академика Губкина, 10 у входа на стадион «Сатурн»;
12:30 – 13:30 – проспект Ленина, 150 у плавательного бассейна «Темп»;
14:00-15:00 - площадь Жукова напротив дома 1б по пр. Серова;
15:15 – 16:00 – проспект Мира, 12 автостоянка ярмарки «Виконда».