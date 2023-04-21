В Ярославской области расклейщиков объявлений оштрафовали на 300 тысяч рублей

Штрафы за граффити и расклейку объявлений могут быть увеличены. Фото: Правительство Ярославской области

Вчера, 20 апреля, в Ярославской области прошел рейд по борьбе с граффити, расклейкой объявлений в неположенных местах и парковкой на газонах. На данный момент выявлено порядка 400 нарушений и составлено более 50 протоколов. Сумма выписанных штрафов – более 300 тысяч рублей.

Сейчас за незаконную расклейку объявлений физлиц могут наказать на сумму до 5 тысяч рублей, должностных – до 50 тысяч, юридических – до 150 тысяч рублей. За повреждение и загрязнение фасадов зданий штраф до 2-х, 10-и и 50-и тысяч соответственно.

– Правительство области инициировало работу по изменению законодательства об административных правонарушениях в части увеличения размера санкций за правонарушения. Штрафы вырастут в разы, – говорит помощник главы области Татьяна Потемкина.

Информацию о граффити на домах необходимо отправить в управляющую компанию. Рекламу наркотиков и опасных сайтов должны закрасить в течение 1-2 дней.