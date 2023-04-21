Следователи ищут девушку, которая на электросамокате сбила ребенка

17 апреля девушка на электросамокате сбила ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи просят ярославцев оказать содействие в установлении личности девушки, которая 17 апреля на электросамокате сбила ребенка.

ЧП произошло около пяти вечера на тротуаре Ленинградского проспекта, рядом с администрацией Дзержинского района. Девушка наехала на ребенка и, не оказав ему помощи, покинула место происшествия.

- Следственные органы СК России обращаются к гражданам, которые могут располагать носителями информации, содержащими непосредственные обстоятельства произошедшего, с просьбой сообщить о наличии данной информации, - просят в СКР по Ярославской области.

Передать запись можно:

- дежурному по следственному управлению - 8(962)209-00-08,

- следователю по особо важным делам следственного отдела по Дзержинскому району города Ярославль Боброву Олегу Владимировичу (в чьем производстве находится материал проверки) - 8(4852)75-14-48.