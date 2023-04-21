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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 11:27

При столкновении двух легковушек и грузовика в Рыбинске пострадал 9-летний мальчик

Авария произошла на улице Расторгуева
Полина Вачнадзе
Мальчика, пострадавшего в ДТП, доставили в больницу. Скриншот с видео, группа "Рыбинск | ДТП | ЧП" ВКонтакте

Мальчика, пострадавшего в ДТП, доставили в больницу. Скриншот с видео, группа "Рыбинск | ДТП | ЧП" ВКонтакте

Около 7:30 утра 21 апреля на улице Расторгуева в Рыбинске столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, «Шеврале», которым управляла 22-летняя девушка, врезался в грузовик «Рено». После легковушка выехала на встречку и столкнулась с «рено Дастер».

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Рено Дастер». Мальчик 9 лет госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.